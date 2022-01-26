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Происшествия
26 января 2022  11:59
Павел Климчак

ГИБДД оштрафовала водителя грузовика, который кузовом оборвал трамвайные провода в Казани

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Напомним, ранее на камеры видеонаблюдения попало, как в Казани грузовик с поднятым кузовом оборвал трамвайные провода.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем большегруза был 37-летний мужчина. В разговоре с автоинспекторами он рассказал, что после вывоза очередной партии снега забыл опустить кузов грузовика и задел провода.

На мужчину составили протоколы за управление авто с неисправностями и за то, что скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

#обрыв проводов #штраф
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