ГИБДД оштрафовала водителя грузовика, который кузовом оборвал трамвайные провода в Казани

Напомним, ранее на камеры видеонаблюдения попало, как в Казани грузовик с поднятым кузовом оборвал трамвайные провода.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем большегруза был 37-летний мужчина. В разговоре с автоинспекторами он рассказал, что после вывоза очередной партии снега забыл опустить кузов грузовика и задел провода.

На мужчину составили протоколы за управление авто с неисправностями и за то, что скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.