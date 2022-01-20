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Ру Тат
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Происшествия
20 января 2022  14:23
Павел Климчак

На видео попало, как грузовик с поднятым кузовом оборвал провода на Минской в Казани

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Сегодня рано утром на улице Минской неустановленный водитель грузовика, который ехал с поднятым кузовом, оборвал контактную сеть. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения трамвая.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», из-за этой аварии было остановлено движение травмаев по маршрутам №5 и 5а. Восстановительные работы заняли почти пять часов – все это время трамваи не ездили от улицы Глазунова до Арбузова.

В МУП «Метроэлектротранс» уточняют, что в данный момент сотрудники ГИБДД ищут виновного водителя грузовика. Если вы стали свидетелем случившегося, обратитесь в правоохранительные органы и помогите найти виновника.

#обрыв проводов
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