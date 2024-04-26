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Происшествия 26 апреля 2024 11:46

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного наезда на пешехода на Ямашева

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Появились кадры смертельного наезда на пешехода в Казани. Видеозапись опубликовали в телеграм-канале городской Госавтоинспекции.

Напомним, накануне вечером водитель Peugeot не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

#сбили пешехода
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