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ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного наезда на пешехода на Ямашева
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Появились кадры смертельного наезда на пешехода в Казани. Видеозапись опубликовали в телеграм-канале городской Госавтоинспекции.
Напомним, накануне вечером водитель Peugeot не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
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