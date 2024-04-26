Прошедшей ночью в одном из районов Казани насмерть сбили мужчину

Сегодня ночью возле ДК «Химиков» в Казани насмерть сбили пешехода. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель Peugeot не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Всоего за 25 апреля в Казани произошло 143 ДТП. Кроме того, 6 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один водитель не имеющий права управления ТС.