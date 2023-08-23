ГИБДД Казани напоминает об ответственности за перевозку ребенка без детского кресла

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За семь месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 81 ДТП с участием детей до 16 лет. В них 87 детей получили различные травмы. Автоинспекторы напоминают: родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей.

Накануне на улице Даурская автоинспекторы остановили автомобиль Jaguar, на переднем пассажирском сидении которого сидел ребенок без детского кресла. При проверке документов также было установлено, что водитель управляла без соответствующих документов, полиса ОСАГО и путевого листа. Кроме того, регистрация иномарки была прекращена из-за того, что фирма, которой принадлежал автомобиль, прекратила свою деятельность.

Напомним, в Казани с 21 августа по 10 сентября 2023 года сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.