ГИБДД будет штрафовать казанцев за брошенные где попало электросамокаты

Сотрудники ГИБДД во время повседневного надзора обнаружили места размещения электросамокатов на тротуарах, которые мешают пройти пешеходам и маломобильным группам населения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы вынесли определение о возбуждении административного дела за умышленное создание помех в дорожном движении. Теперь за оставление самоката где попало сотрудники ГИБДД будут штрафовать казанцев на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, должностных лиц – на двадцать тысяч рублей, юридических лиц – на триста тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что мэр Казани Ильсур Метшин заявил о невозможности запретить самокаты в Казани.