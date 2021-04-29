news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  18:22
Павел Климчак

ГИБДД будет штрафовать казанцев за брошенные где попало электросамокаты

news_top_970_100

Сотрудники ГИБДД во время повседневного надзора обнаружили места размещения электросамокатов на тротуарах, которые мешают пройти пешеходам и маломобильным группам населения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы вынесли определение о возбуждении административного дела за умышленное создание помех в дорожном движении. Теперь за оставление самоката где попало сотрудники ГИБДД будут штрафовать казанцев на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, должностных лиц – на двадцать тысяч рублей, юридических лиц – на триста тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что мэр Казани Ильсур Метшин заявил о невозможности запретить самокаты в Казани.

штрафы электросамокаты
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное