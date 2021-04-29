Ильсур Метшин заявил о невозможности запретить самокаты в Казани

В прямом эфире мэр Казани Ильсур Метшин поднял вопрос паркинга и проката самокатов. По словам градоначальника, некоторые горожане жалуются на жителей, которые «рассекают» по дорогам, мешают автомобилистам и пешеходам.

С одной стороны, мода на самокаты — это тренд, заметил Метшин. «И Казань — как „цивильный“ город с большим количеством молодежи и туристов — в тренде», — сказал он.

Но с другой стороны, езда на самокате законом не регулируется. «Если движение машин, автобусов, троллейбусов, трамваем регламентирует законодательство, то здесь федерально-нормативных актов — нет. Запретить пользоваться самокатами на законных основаниях нельзя», — сказал Метшин.

По словам мэра, это не только бизнес и развлечение, а еще и удобство, особенно для молодых людей, которые быстро привыкают к этому. Если в прошлом году самокаты еще были ограничены паркингом, то уже в этом году, при развитии цифровых технологий, они разбросаны по всему городу.

«Надо срочно формировать нормативы, которые регулируют этот вид транспорта, создавать условия и наводить порядок», — резюмировал мэр.