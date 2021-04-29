news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  18:00
Эльза Кузнецова

Ильсур Метшин заявил о невозможности запретить самокаты в Казани

news_top_970_100

В прямом эфире мэр Казани Ильсур Метшин поднял вопрос паркинга и проката самокатов. По словам градоначальника, некоторые горожане жалуются на жителей, которые «рассекают» по дорогам, мешают автомобилистам и пешеходам.

С одной стороны, мода на самокаты — это тренд, заметил Метшин. «И Казань — как „цивильный“ город с большим количеством молодежи и туристов — в тренде», — сказал он.

Но с другой стороны, езда на самокате законом не регулируется. «Если движение машин, автобусов, троллейбусов, трамваем регламентирует законодательство, то здесь федерально-нормативных актов — нет. Запретить пользоваться самокатами на законных основаниях нельзя», — сказал Метшин.

По словам мэра, это не только бизнес и развлечение, а еще и удобство, особенно для молодых людей, которые быстро привыкают к этому. Если в прошлом году самокаты еще были ограничены паркингом, то уже в этом году, при развитии цифровых технологий, они разбросаны по всему городу.

«Надо срочно формировать нормативы, которые регулируют этот вид транспорта, создавать условия и наводить порядок», — резюмировал мэр.

ильсур метшин прямой эфир самокаты
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное