Герои войны из Татарстана: Николай Катин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

80 лет назад, 7 апреля 1945 года, во время штурма Кенигсберга погиб Герой Советского Союза, уроженец Зеленодольского района Татарстана Николай Катин.

На фронте он оказался в 1943 году. К марту 1945-го Катин уже был командиром пулеметной роты, служил в составе 3-го Белорусского фронта. В это время он отличился в боях за опорный пункт немцев у поселения Побетен.

Утром 7 апреля 1945 года в бою за Фридрихсвальде Катин со своими сослуживцами захватил дом. К середине дня здание было окружено немцами. В течение нескольких часов красноармейцы во главе с Катиным сдерживали натиск врага. Спустя некоторое время все его боевые товарищи погибли, Катину пришлось вести огонь по противнику сразу из двух пулеметов. Бойцы вермахта провели пять безуспешных атак, во время шестой у советского военнослужащего закончились патроны.

К этому моменту к зданию, где находился Катин, нацисты подогнали самоходное орудие. Красноармеец решил пустить в ход боевые гранаты, с их помощью он уничтожил самоходку. В это время солдаты вермахта уже проникли в дом, Катин, увидев немцев, бросил гранату себе под ноги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Николаю Катину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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