Герои СВО и «Татарский Шаман»: как проходит телемарафон «Вступай в армию Победы!»

«Все прошло на высшем уровне»

Эфир стартовал в 8 утра. Более 60 гостей, среди которых герои специальной военной операции, самоотверженные волонтеры, опытные медики, руководители районов и талантливые артисты, делятся своими историями.

В эфире – прямые включения с прифронтовых территорий, вдохновляющие фильмы из цикла «Наши Герои», а также подробная информация о мерах поддержки для защитников Отечества и их семей.

Открыл программу Герой России Расим Баксиков, который на время даже примерил на себя роль ведущего.

«Все прошло на высшем уровне. После опыта на передовой роль ведущего показалась мне легкой задачей», – с улыбкой поделился Баксиков с «Татар-информом».

Расим Баксиков: «После опыта на передовой роль ведущего показалась мне легкой задачей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Красной нитью через весь телемарафон проходит призыв, ставший его названием: «Вступай в армию Победы!» – слова, звучащие как набат для патриотов.

«Наш телемарафон – это послание для людей с твердыми убеждениями, истинных патриотов, готовых встать на защиту Родины. Опыт показывает: на передовой нужны те, кто непоколебимо верит в правоту своего дела и готов идти до конца. Мы говорим о патриотизме, о долге, о нерушимом единстве фронта и тыла – только вместе мы сможем добиться победы», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор телеканала «Татарстан – Новый век» Ильшат Аминов.

Рустам Сафиуллин: «Этот телемарафон – мост между армией и гражданским обществом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ходе марафона звучит информация о щедрых единовременных выплатах в 1,5 миллиона рублей для тех, кто заключит контракт. Татарстан сегодня предлагает одни из самых привлекательных условий для военнослужащих по контракту в России.

«Наша главная задача – донести до людей информацию обо всех льготах и преимуществах, а также разъяснить порядок поступления на военную службу по контракту. Этот телемарафон – мост между армией и гражданским обществом, призванный информировать о всесторонней поддержке наших защитников», – подчеркнул заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда города Казани, майор Рустам Сафиуллин.

«Творчество и любовь к Родине для меня неразделимы»

Ярким оказалось выступление юного певца и поэта Ранеля Сафина и его дедушки Табриса Зиннатуллина. 13-летний вокалист, которого ведущие окрестили «татарским Шаманом», покорил зрителей исполнением проникновенных патриотических песен. Ранель признался, что патриотизм для него – неиссякаемый источник вдохновения.

«Творчество и любовь к Родине для меня неразделимы. Это чувство расцвело во мне, когда в 12 лет я впервые прошел в рядах “Бессмертного полка”», – поделился юный талант Ранель Сафин.

Юного Ранеля Сафина ведущие назвали «татарским Шаманом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступление молодого артиста не оставило равнодушным даже бывалого героя Расима Баксикова.

«Удивительно зрелый голос и глубокие, трогающие душу песни. Впервые услышал этого мальчика, но его талант поистине поражает», – восхищенно отозвался Расим Баксиков.

Эстафету гостей подхватила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Наш долг – обеспечить им надежный тыл» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша республика развернула широкий спектр мер поддержки для бойцов и их семей. Те, кто сейчас на передовой – это люди несгибаемой воли и отваги, и наш долг – обеспечить им надежный тыл», – с гордостью отметила Лейла Фазлеева в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

«Почему у меня есть кровать, а у них нет?»

Украшением передачи стали истории обычных граждан, таких как второклассник-волонтер, чья бескорыстная помощь простирается от теплых писем до практичных саморезов.

Артемий обходит дворы родного поселка, собирая у соседей лишние саморезы для фронта. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я подумал: у меня есть удобная кровать, а у солдат на фронте – нет. Отправлю им саморезы, чтобы они смогли сделать себе кровати», – простодушно поделился маленький Артемий.

С детской непосредственностью и взрослой ответственностью мальчик обходит дворы родного поселка, собирая у соседей лишние саморезы для фронта.

Трансляцию телемарафона можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Татарстан сегодня предлагает одни из самых привлекательных условий для военнослужащих по контракту в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

8 (800) 222-59-00.



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Видео: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»