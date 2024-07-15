Герой России, волонтеры, медики — стартует марафон «Вступай в армию Победы!»

Сегодня, 15 июля, в Татарстане стартует 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». Акция пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», она стартует в 8 часов утра и продлится до 20 часов. Соведущим мероприятия станет Герой России Расим Баксиков.

К марафону присоединятся бабушки-волонтеры, спасающие бойцов медики и дети-волонтеры, а также, разумеется, сами участники специальной военной операции. В неизвестном пока формате появятся на экране фронтовые коты.

Участниками акции станут вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министр труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Присоединятся к ней также главы районов и городов республики, в числе которых окажется и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Предполагаются включения из других регионов России.

Будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», а также репортажи корреспондентов ТНВ из зоны спецоперации. Планируются и прямые включения из местностей, находящихся не так далеко от передовой. Сама студия телеканала «будет оформлена в военно-патриотической стилистике».

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, станет гостем студии ТНВ. Студии «Болгар радиосы» посятет заслуженные артисты РТ Фирдус Тямаев (много помогавший бойцам), Ильсия Бадретдинова и Рифат Зарипов.

Предполагается участие вокальной группы ветеранов СВО «Добробат». Еще одним участником марафона должен стать 13-летний исполнитель Ранель Сафин из Казани.

В ходе телемарафона татарстанцам расскажут о мерах поддержки бойцов и их семей, кому полагаются повышенные выплаты от республики, как заключить контракт и получить до 1,5 млн рублей.

Кроме того, зрителям представят выставку уникальной продукции, которую Татарстан производит для передовой. Предполагается провести дегустацию сухих супов, которые готовят для военных в Балтасинском районе РТ.

Транслировать марафон будут в том числе в официальной группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте канала.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.