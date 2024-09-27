Герой России Расим Баксиков: «Задачи Раиса РТ приняты и понятны, работа по ним началась»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил важность поддержки участников СВО. Так корреспонденту «Татар-информа» прокомментировал сегодняшнее послание Раиса Татарстана Госсовету РТ Герой России, участник СВО, депутат Государственного Совета РТ Расим Баксиков.

«В первую очередь Раис Татарстана объявил 2025 год – годом Защитника Отечества, это приятно. Приятно, что моих соратников ценят и уделяют им внимание, – сказал он. – Помимо этого, Раис РТ поставил ряд конкретных задач, моему Комитету законности и правопорядка, в том числе. Задачи приняты и уяснены, работа по ним уже началась».

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.