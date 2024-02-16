Герой России Расим Баксиков рассказал, что свой позывной взял из игры S.T.A.L.K.E.R

Сегодня на уроке мужества в Казанском юридическом институте, филиале Университета прокуратуры РФ, Герой России из Татарстана Расим Баксиков ответил на вопрос о том, как возник его позывной.

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«Почему позывной Монолит? Есть две версии. По неофициальной, мне очень нравилась в юношестве игра "S.T.A.L.K.E.R Тень Чернобыля". Это одна из причин, почему я много знаю об этой катастрофе. В игре была группировка "Монолит", которая охраняла саркофаг – это были самые отъявленные бескомпромиссные воины», – рассказал он.

Также Герой России рассказал и официальную версию. По его словам, когда-то он работал монолитчиком на предприятии в Санкт-Петербурге.

Напомним, Герой России, старший лейтенант Расим Баксиков родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО он известен как танкист с позывным Монолит. Военнослужащие танкового экипажа, в составе которых был боец из Татарстана Расим Баксиков, отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны РФ к званию Героев России. Подробнее о подвиге танкистов, читайте в материале «Татар-информа».