Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Герой России Расим Баксиков рассказал, что свой позывной взял из игры S.T.A.L.K.E.R
Сегодня на уроке мужества в Казанском юридическом институте, филиале Университета прокуратуры РФ, Герой России из Татарстана Расим Баксиков ответил на вопрос о том, как возник его позывной.
«Почему позывной Монолит? Есть две версии. По неофициальной, мне очень нравилась в юношестве игра "S.T.A.L.K.E.R Тень Чернобыля". Это одна из причин, почему я много знаю об этой катастрофе. В игре была группировка "Монолит", которая охраняла саркофаг – это были самые отъявленные бескомпромиссные воины», – рассказал он.
Также Герой России рассказал и официальную версию. По его словам, когда-то он работал монолитчиком на предприятии в Санкт-Петербурге.
Напомним, Герой России, старший лейтенант Расим Баксиков родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО он известен как танкист с позывным Монолит. Военнослужащие танкового экипажа, в составе которых был боец из Татарстана Расим Баксиков, отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны РФ к званию Героев России. Подробнее о подвиге танкистов, читайте в материале «Татар-информа».
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников