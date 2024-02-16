Расим Баксиков на уроке мужества: «Мы не позволим снова развалить наше государство»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Герой России из Татарстана Расим Баксиков провел урок мужества в Казанском юридическом институте, филиале Университета прокуратуры РФ. Он рассказал студентам о своем видении патриотизма, про будни в зоне СВО, и ответил на вопросы преподавателей и студентов.

«Что такое патриотизм? Это не только возвышенное чувство, но и основной инстинкт выживания и самосохранения. Почему он нам свойственен? У нас очень большая многонациональная многоконфессиональная страна и есть очень много взглядов на жизнь, на то, как нужно любить Родину. У нашего государства очень богатая история. Все те, кто встают на защиту нашей Родины, понимают, что мы здесь живем, здесь наши семьи, дети и будущее. И, чтобы, никакая западная гадость не развалила наше государство, как это однажды уже случилось, мы должны бить на упреждение. Как сказал наш президент: "Если драка неизбежна – бей первым"», – начал он.

По словам Героя России, коллективный запад подбирается все ближе к границам России. И в этот раз пропустить удар никак было нельзя.

«Мы в любом случае победим. Да, для такой огромной страны нас мало в количественном соотношении. У нас не такая большая армия, но фактически мы являемся сильнейшей армией мира. Могу похвастаться, у нас есть сильное оружие, в том числе и новейшие разработки. У противника нет никаких шансов», – продолжил Расим Баксиков.

Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

Он пояснил, что спецоперация проводится для того, чтобы наша Родина могла продолжить существование. Чтобы студенты, которые сидят перед ним сейчас, смогли строить светлое будущее нашей страны.

«Хочу сказать вам небольшое напутствие. Будьте благодарны своим преподавателям, они делают из вас достойных граждан нашего государства. Сосредоточьтесь на обучении, выделяйте больше времени на это. Чтобы в дальнейшем занимать не просто более выгодное положение, а чтобы чувствовать уважение к самому себе. Будьте благодарны своим родителям и старшему поколению», – сказал он.

В завершение урока Герой России на память сфотографировался со студентами и преподавателями, а также ответил на вопросы слушателей. Отвечая на один из вопросов Расим Баксиков рассказал, что в юношестве любил играть в компьютерную игру «S.T.A.L.K.E.R Тень Чернобыля», из-за нее он впоследствии взял себе такой позывной.

«Почему позывной Монолит? Есть две версии. По неофициальной, мне очень нравилась в юношестве игра "S.T.A.L.K.E.R". В игре была группировка "Монолит", которая охраняла саркофаг – это были самые отъявленные и бескомпромиссные воины», – рассказал он.

Также Герой России поделился официальной версией. По его словам, когда-то он работал монолитчиком на предприятии в Санкт-Петербурге.

Напомним, Герой России, старший лейтенант Расим Баксиков родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО он известен как танкист с позывным Монолит. Военнослужащие танкового экипажа, в составе которых был боец из Татарстана Расим Баксиков, отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны РФ к званию Героев России. Подробнее о подвиге танкистов, читайте в материале «Татар-информа».