Герой России Расим Баксиков посетил фестиваль боевых искусств «Zа будущее» в Казани

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В казанском спортивном комплексе «Бустан» прошёл спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее». Его посетил Герой России старший лейтенант Расим Баксиков.

Мероприятие проходит в столице Татарстана уже в четвертый раз. Сегодня оно собрало свыше 350 молодых любителей единоборств со всей республики и из нескольких регионов Приволжья.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Важность таких спортивных мероприятий для молодежи олицетворяет само название – „Za будущее“, а дети — это наше будущее. Соответственно, спортивное воспитание — это наша военно-патриотическая обязанность. Мы обязаны пропагандировать среди наших детей здоровый образ жизни. Я рад, что принял приглашение. Мне нравится дух мероприятия и настрой участников», — рассказал журналистам Расим Баксиков.

В ходе разговора Герой России вспомнил, что и сам долгое время изучал историю каратэ и других видов восточных единоборств. «Сегодня я увидел, как дети выполняют одну из дисциплин каратэ — „ката“, и это очень чисто, профессионально. Я уверен, что боевые искусства очень дисциплинируют будущих мужчин и развивают память. Это в целом очень честный поединок и полезные навыки, которые обязательно пригодятся в жизни», — отметил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Участники провели показательные поединки в различных дисциплинах всестилевого каратэ и по ката. Также на площадке спорткомплекса для участников провели учебные схватки по киокусинкай, спортивной борьбе панкратион, джиу-джитсу. Традиционно на турнире собрались юные спортсмены от 6 до 18 лет, а также опытные участники, в копилке которых уже есть крупные соревнования.

Как рассказал организатор соревнований, исполнительный директор Ассоциации киокусинкай РТ Алексей Софронов, фестиваль несёт большой патриотический смысл. «Фестиваль стал традиционным. За год мы провели его четыре раза, много желающих – всем очень полюбился. Ребята здесь закаляют характер, мужают. Главное, юным спортсменам нужно привить настоящее чувство любви к Родине», — отметил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Софронов напомнил, что фестиваль является проходным этапом на первенство Приволжского федерального округа

и чемпионата России. «Все лучшие ребята приезжают на отборочный турнир „Za будущее“, чтобы затем отстаивать честь Татарстана на всероссийских турнирах. Здесь собирается молодежь, которая ставит себе цели и умеет их достигать. Да, бывают проигрыши, но это тоже вырабатывает стремление одержать победу. Мы тесно сотрудничаем с другими федерациями единоборств, и каждый раз на фестивале представлены новые виды боевых искусств», — пояснил он.

Кроме того, в зрительном зале участников поддерживают главные болельщики — родители и близкие каратистов. Главным призом стал кубок и медали, которые хотел получить каждый из борцов.

Президент Федерации джиу-джитсу РТ Наиль Исламкулов заметил, что соревнования проводятся в непростые времена, поэтому их главная задача – достойно воспитать поколение патриотов. «Для мальчишек и девчонок каждая тренировка и каждый бой – это еще одна возможность проверить свои силы. На таких фестивалях они делятся опытом и мастерством с другими спортсменами. Перед выходом на татами спортсмены обязательно делают разминку вместе с тренером. Видим, что настрой на чемпионат у детей боевой», — добавил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По окончании соревнований для участников прошел образовательный экскурс по истории снаряжения и вооружения российского солдата. Интерактивную выставку для ребят представило ГБУ Республиканский центр «Форпост». Среди экспонатов ребята увидели уникальные образцы военных атрибутов: снаряжение и униформу солдат Великой Отечественной войны и коллекционные предметы.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Участникам рассказали, как менялась экипировка в процессе войны, а также как разрабатывались различные виды вооружений, как они функционировали и как их применяли солдаты. Ко многим предметам можно было прикоснуться, к примеру подержать в руках автомат Калашникова, и сфотографироваться.

Напомним, Герой России, старший лейтенант родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО известен как танкист с позывным Монолит. 6 июня на Запорожском направлении российский танк в одиночку сразился с восемью бронированными машинами противника, среди которых были два танка. Бой длился более 30 минут — его запечатлели с помощью дрона бойцы, корректировавшие артиллерию. Все члены экипажа стали Героями России – награды им вручил Президент Владимир Путин.