СВО 9 февраля 2026 10:12

Герой России посетил Актанышский техникум и молодежный центр «Яшьлек»

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Герой России Расим Баксиков посетил Актанышский район с рабочим визитом, посвященным поддержке участников специальной военной операции и патриотическому воспитанию молодежи.

Программа визита была насыщенной. В первую очередь Баксиков побывал в Центре занятости населения, где обсудил вопросы трудоустройства и профессиональной адаптации вернувшихся с фронта земляков.

Особое внимание было уделено Актанышскому технологическому техникуму. На Аллее героев, созданной в память о выпускниках, погибших в ходе СВО, Герой России возложил цветы.

Затем он встретился с участниками СВО – выпускниками техникума, а также ознакомился с активной волонтерской работой студентов и преподавателей.

В молодежном центре «Яшьлек» Баксиков встретился с добровольцами местного отделения фонда «Без бергә» («Мы вместе»), оказывающего помощь мобилизованным и их семьям.

Завершился визит уроком мужества для школьников района, который Герой России провел совместно с главой Актанышского муниципального района Ленаром Зариповым. Учащиеся обсуждали с гостями ценности патриотизма, долга и служения Родине.

Рабочий день завершился в спортивном комплексе «Батыр», где состоялась встреча с местными спортсменами. Обсуждалась важность здорового образа жизни и физической культуры для подрастающего поколения.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

Фотографии предоставлены Айнуром Гимадиевым.

