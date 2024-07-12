Герой России о контракте: Не просто выполнить долг, но и поправить финансовое положение

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой / На фото: Информационные плакаты развешивают, в том числе на дверях общественных зданий.

Герой России Иван Додосов высказал свое мнение относительно повышенных выплат военнослужащим-контрактникам, которые потенциальные бойцы будут получать до 31 июля при подписании договора с Минобороны.

«Сейчас военнослужащим выплачивают очень большие суммы. И новичкам, и тем, кто давно служит. Я считаю, это очень хорошие деньги и мотивация — не просто идти и выполнить свой долг, но еще и поправить свое финансовое положение. Если он не нашел себя где-то в гражданской сфере, то идет, служит и зарабатывает», — поделился мнением Иван Алексеевич.

Герой России приехал в отпуск, проводит время на малой родине с близкими, посещает значимые районные мероприятия. Иван Алексеевич вспомнил молодых солдат прошлого, некоторым было по 18 лет, они защищали интересы страны и выполняли задачи. Теперь это делают контрактники.

Чтобы жители знали о мерах финансовой поддержки контрактников, в Пестречинском районе проходит активная агитационная кампания.

Везде, особенно в многолюдных общественных местах, развешивают информационные плакаты, раздают буклеты. В основном задача по распространению возложена на глав сельских поселений, им помогают сотрудники детских садов, школ и других учреждений.

«Во-первых, мы проводим ежедневные беседы с теми, кто хочет вступить в нашу армию. Во время мобилизации люди сами приходили и говорили: „Хочу идти за Родину“. Даже бывало такое, в семь утра около сельсовета ждали и доезжали со мной до военкомата», — отмечает глава Шигалеевского сельского поселения Венер Салимов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Полтора миллиона рублей — собирательные, то есть выделяются из разных органов власти.

«195 тысяч рублей от Министерства Обороны Российской Федерации, 1 млн 5 тысяч рублей от Республики Татарстан и 300 тысяч рублей от Пестречинского района», — перечисляет инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Казани Константин Смолкин.

Ведется набор, где приоритетными являются полки резерва, БПЛА, военные специальности. Сейчас открыто много вакансий для нового подразделения «Батыр», которое на данный момент формируется. Желающих просим обратиться в военный комиссариат Пестречинского района по адресу: село Пестрецы, улица Советская, дом 16, — отмечает он.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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