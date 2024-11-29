Герой России Михаил Марцев рассказал, долго ли будет идти СВО

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Какие сражения навсегда останутся в памяти, долго ли будет СВО, доходит ли до бойцов гуманитарная помощь — на эти и другие вопросы ответил Герой России Михаил Марцев. Он принял участие во встрече со школьниками и студентами Тетюшского района.

С вопроса о том, кем Герой России мечтал стать в детстве, диалог начал социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ в Тетюшcком районе Радик Шамсутдинов. Михаил Марцев ответил, что в школьные годы хотел стать дальнобойщиком, но к окончательному решению стать военным его подвел учитель ОБЖ. Команда Тоншерминской средней школы успешно участвовала в районной игре «Зарница», Михаил Марцев был ее командиром.

«Вы поступали в Казанское высшее танковое училище, но через два года перевелись в Благовещенск, в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, где стали морским пехотинцем. Что поменялось в процессе обучения и какие воспоминания о том времени у вас остались?» — спросил Радик Шамсутдинов.

«Немножко не так. Поступал на факультет морской пехоты Казанского высшего танкового командного училища. Набирали тогда будущих танкистов, морских пехотинцев, мотострелков и замполитов. Я сразу решил стать морским пехотинцем. В 2007 году произошли реформы, и нас, морских пехотинцев, перевели на Дальний Восток. В 2009 году я окончил данное училище», — поделился Герой России.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

На вопрос о том, чем ему запомнились первые годы лейтенантской службы, Михаил Марцев ответил так: «В 2009 году я прибыл в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты на должность командира взвода. Служба была насыщенная. Выполняли специальные задачи на кораблях Черноморского флота. Был в Болгарии, Румынии, Турции, Греции, на Кипре, Мальте, в Испании, Америке. Все основное время мы были на кораблях. Морская пехота — уникальный род войск. Мы действуем и на земле, и в воздухе, и в море. У нас есть и десантно-штурмовые подразделения, и подразделения морской пехоты».

Как оказалось, у самого военнослужащего более 12 прыжков с парашютом.

В начале 2022 года Михаил Марцев был командиром батальона морской пехоты. Ему предложили убыть в десантно-штурмовой батальон и возглавить роту. Командование решило тогда усилить батальон командным составом. Задачу пойти на Мариуполь военные получили 8 марта.

«Основное, что запомнилось и навсегда отложилось в памяти, — это два завода огромных. Это завод имени Ильича и „Азовсталь“. Боевые действия в подвалах, строениях, зданиях требуют отдельной подготовки. В боях за Мариуполь мы на ходу учились, совершенствовали свои навыки и добивались выполнения задач», — поделился воспоминаниями о первых днях участия в СВО Михаил Марцев.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Сначала у военных не было беспилотников. «Как сейчас помню, перед Мариуполем мы приближались к городу по лесу, и над нами завис дрон. Мои подчиненные спросили: „Командир, что это такое?“ Я ответил: „Не знаю, дрон какой-то“. И он улетел. Через три минуты противник начал нас крыть минометным огнем», — рассказал Марцев.

По его словам, нужно было принимать решение: либо идти назад, либо вперед. Он решил, если идти назад, отход будет дезорганизованным,. Поэтому поставил задачу идти вперед. Продвинулись бойцы на 100 метров. Противник опять начал крыть минометным огнем, мины падали за спинами солдат.

«Я понял, что противник пристреливается, если мы будем находиться на месте, то он накроет нас. Через каждые полторы минуты мы передвигались вперед, и тогда я понял, что данный дрон корректирует огонь артиллерии и надо быть осмотрительнее, — продолжил он рассказ. — Наблюдать не только перед собой, слева и справа, но и в воздухе. Потом мы научились слушать дроны, определять, на какой высоте примерно они находятся, и сбивать. Сначала думали, что это невозможно, а оказалось — возможно. Сейчас без расчета БПЛА на СВО нельзя».

Михаил Николаевич отметил, что базовым навыкам управления беспилотниками можно обучать уже в школе. Он предложил включить в испытания в рамках военно-патриотической игры «Зарница» этап работы с БПЛА.

«Вы участвовали почти во всех крупных сражениях. Какие бои запомнились больше всего?» — поинтересовался Радик Шамсутдинов.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

«Как я уже сказал ранее, в боях за Мариуполь особенно запомнились „Азовсталь“ и завод имени Ильича. В центральной части города, непосредственно в Мариуполе, были подразделения азовцев. В первые дни мы тогда столкнулись с мирными жителями. Я думал, что если мы уже находимся в городе, то кроме противника в нем никого нет, и вечером мы пошли в подвал. В нем оказалось около 70 человек гражданского населения, включая детей, стариков. Меня это шокировало, ведь мы могли бросить в подвал гранату. К счастью, мы действовали очень осторожно. На Херсонском направлении, у реки Днепр, запомнилось подразделение ВСУ БПЛА „Птицы Мадьяра“. Мы не могли пройти даже 10 шагов, над головой было много различных дронов, сложно было действовать. Потом научились выполнять задачи и сохранять жизни солдат. Одновременно выводили мирных жителей из деревень. На Угледарском направлении у противника было много артиллерии», — поделился Герой России.

Михаил Марцев награжден «Золотой Звездой» Героя России, двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Первую награду, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, получил за бои в Мариуполе, при выполнении задач на «Азовстали».

Орденом Мужества его наградили за выполнение боевых задач на Угледарском направлении. Вторым орденом Мужества — за выполнение боевых задач на Херсонском направлении, при действиях в населенном пункте Крынки.

«Мы не могли продвинуться даже на 10 метров из-за беспилотников, они зажимали со всех сторон, и надо было проявлять различную инициативу, чтобы и задачи выполнить, и жизни людей сохранить, — говорит Михаил Марцев. — Высшую награду, Героя России, получил на Курском направлении. Приблизительно в 6 часов 10 минут на правый фланг батальона вышла диверсионно-разведывательная группа противника. После чего завязался бой. И уже в течение часа пошли основные силы противника, до 17 единиц одновременно. Это танки, БМП, бронемашины. Около двух часов мы непрерывно сражались с противником. Задачей было не допустить его в направлении к городу Курску. После того как за два часа мы отразили наступление противника, я отдал приказ сразу перейти в контрнаступление. В общей сложности в течение двух дней мы уничтожили около 200 человек противника и в первый день около 17 единиц техники. Во второй день — около шести единиц техники противника. Не допустили его прорыва, в дальнейшем он ослабевал», — отметил он.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Марков рассказал, что вся гуманитарная помощь доходит до бойцов, а также поделился размышлениями о том, долго ли будет идти СВО.

«Верховный главнокомандующий обозначил цели, мы выполняем указания. Запад не перестает поставлять вооружение ВСУ, наемников. Пока будут идти поставки, мы будем освобождать территории, добиваться целей спецоперации. Мы однозначно победим. Вы, наверное, слышали лозунг: „Наше дело правое“. Надо идти вперед, не останавливаться. Больше думать головой, выполнять поставленные задачи. Чем мы дружнее, тем легче и меньше у нас потерь», — сказал он.

Обращаясь к школьникам, Герой России отметил, что для того, чтобы стать хорошим военным, нужно хорошо учить географию и историю, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.

«Никогда не забывайте, откуда вы родом, свою малую родину. Не подводите родителей, совершайте только обдуманные действия и чувствуйте за собой ответственность», — рекомендовал Михаил Марцев.

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