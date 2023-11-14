news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 14 ноября 2023 12:31

Герой России из Татарстана провел лекцию на выставке «Россия»

Скопировать ссылку

Уроженец Татарстана — Герой России майор Иван Додосов выступил с лекцией на просветительском марафоне «Знание.Первые», организованном в рамках международной выставки-форума «Россия».

Командир танкового батальона рассказал, что получил орден Мужества за участие во взятии города Попасная, а звание Героя Российской Федерации — за участие во взятии города Лисичанска.

«<…> приходилось бить в лобовые атаки, но город не устоял, мы пробили оборону и освободили город Лисичанск, тем самым вышли на исторические границы Луганской народной республики», — отметил Додосов.

При этом военный уточнил, что в ходе боев за Попасную после первой лобовой атаки, в которой оказались повреждены 22 танка из 30, его батальон сумел проложить дорогу через лес и выйти противнику во фланг. Затем, по его словам, трем российским танкам пришлось выдержать бой с десятью неприятельскими, уничтожив семь из них.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище, где вскоре стал одним из лучших курсантов. О своем подвиге он рассказывал и ранее, о чем сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100