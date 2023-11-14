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Герой России из Татарстана провел лекцию на выставке «Россия»
Уроженец Татарстана — Герой России майор Иван Додосов выступил с лекцией на просветительском марафоне «Знание.Первые», организованном в рамках международной выставки-форума «Россия».
Командир танкового батальона рассказал, что получил орден Мужества за участие во взятии города Попасная, а звание Героя Российской Федерации — за участие во взятии города Лисичанска.
«<…> приходилось бить в лобовые атаки, но город не устоял, мы пробили оборону и освободили город Лисичанск, тем самым вышли на исторические границы Луганской народной республики», — отметил Додосов.
При этом военный уточнил, что в ходе боев за Попасную после первой лобовой атаки, в которой оказались повреждены 22 танка из 30, его батальон сумел проложить дорогу через лес и выйти противнику во фланг. Затем, по его словам, трем российским танкам пришлось выдержать бой с десятью неприятельскими, уничтожив семь из них.
Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище, где вскоре стал одним из лучших курсантов. О своем подвиге он рассказывал и ранее, о чем сообщал «Татар-информ».
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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