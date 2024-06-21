Герой России из Татарстана Ирек Магасумов выступил с последним словом в Военном суде ЛНР

Сегодня в Военном суде Луганской Народной Республики Герой России Ирек Магасумов из Мамадышского района Татарстана выступил с последним словом. Офицера обвиняют в убийстве 18-летней жительницы Луганска, произошедшем в августе 2023 года, а также в хулиганстве. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат подсудимого Константин Елфимов.

«Мой подзащитный Ирек Магасумов в последнем слове сообщил, что вину не признает. Он считает, что виноват только в том, что дал девочке в руки оружие и не уследил за своим подчиненным. Он извинился перед родителями девочки, но только за то, что не уследил за ней. Также он попросил судью не лишать его воинского звания, так как при любом раскладе, при любом решении суда намерен защищать Родину и считает, что будет более полезен на передовой», – рассказал адвокат офицера Константин Елфимов.

Ранее сообщалось, что гособвинение потребовало назначить Магасумову наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания Героя России и воинского звания.

Сторона защиты, выступая в прениях, заявила, что достаточных, достоверных и допустимых доказательств причастности Магасумова к инкриминируемым ему преступлениям органом предварительного следствия и судом не добыто. Более того, большинство доказательств в деле прямо указывают на его невиновность.

Подполковник Ирек Магасумов получил звание Героя России в августе 2022 года. В июле 2022 года офицер участвовал в боях при закрытии «лисичанского котла». На тот момент сражение шло за село Белогоровка – ключевой населенный пункт, через который проходила последняя полевая дорога для отступления украинских военных. В результате группировка российских войск "Отважные" установила там флаг России.

Вскоре после вручения «Золотой звезды» Магасумову произошло убийство девушки в Луганске, в котором обвинили офицера. Защита утверждает, что в день происшествия Магасумов находился с друзьями в баре. Его товарищ Павел Яськевич познакомился с двумя девушками, после чего компания вышла на улицу.

По версии защиты, владельцем пистолета, из которого убили девушку, является Яськевич. Магасумов лишь ненадолго взял оружие, чтобы спрятать его в кобуру. Позже одна из девушек попросила пострелять, Магасумов разрешил, затем забрал пистолет и вернул Яськевичу. После этого Магасумову сообщили о драке у бара, он пошел разбираться, и в этот момент прозвучал выстрел.

Яськевич признался в непреднамеренном убийстве, но следствие, по словам адвокатов, не приняло его показания во внимание.

Магасумову вменяют убийство и хулиганство, совершенное группой лиц. Елфимов отметил, что обвинения касаются двух эпизодов, якобы произошедших одновременно в разных местах, что вызывает сомнения в обоснованности обвинения.