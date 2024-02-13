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Герой России из РТ Айнур Сафиуллин оставил подпись против концерта Орбакайте
Герой России из Татарстана Айнур Сафиуллин в Благовещенске поддержал сбор подписей против концерта Кристины Орбакайте. Об этом «Татар-информу» рассказал отец Героя.
По его словам, Айнур принял такое решение в связи с тем, что певица на постоянной основе проживает в Соединенных Штатах Америки, правительство которых поддерживает киевский режим оружием.
«Айнур поддержал Российский союз ветеранов Афганистана в Благовещенске, они выступили с инициативой собрать подписи для запрета концерта», – сообщил Альберт Сафиуллин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 19 декабря Президент России Владимир Путин наградил девятерых военнослужащих «Золотой Звездой» Героя России. Одним из награжденных высоким званием оказался уроженец Казани Айнур Сафиуллин.
О буднях на передовой, главных задачах командира и боевом товариществе в эксклюзивном интервью «Татар-информу» рассказал сам Айнур Сафиуллин.
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