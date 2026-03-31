СВО 31 марта 2026 09:50

Герой России Иван Додосов стал почетным гражданином Пестречинского района РТ

Фото: © «Пестрецы-информ»

Герою России Ивану Додосову присвоено звание почетного гражданина Пестречинского района Татарстана. Соответствующее предложение главы муниципалитета Раиса Сулейманова на седьмом заседании единогласно поддержал Совет района текущего созыва, сообщает издание «Пестрецы-информ».

Иван Алексеевич Додосов родился 7 сентября 1989 года в селе Уланово Пестречинского района ТАССР. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище, а впоследствии, в 2023-м, – Общевойсковую ордена Жукова академию Вооруженных сил РФ.

Офицер отмечен такими наградами, как медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, орден Мужества, орден Суворова, орден «Службою и Храбростью» I и II степени. Его имя носит Пестречинская школа №1.

Вручение звания состоится в торжественной обстановке, когда участвующий сейчас в специальной военной операции Додосов приедет на малую родину, уточнил глава района.

