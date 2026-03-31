Герой России Иван Додосов стал почетным гражданином Пестречинского района РТ
Герою России Ивану Додосову присвоено звание почетного гражданина Пестречинского района Татарстана. Соответствующее предложение главы муниципалитета Раиса Сулейманова на седьмом заседании единогласно поддержал Совет района текущего созыва, сообщает издание «Пестрецы-информ».
Иван Алексеевич Додосов родился 7 сентября 1989 года в селе Уланово Пестречинского района ТАССР. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище, а впоследствии, в 2023-м, – Общевойсковую ордена Жукова академию Вооруженных сил РФ.
Офицер отмечен такими наградами, как медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, орден Мужества, орден Суворова, орден «Службою и Храбростью» I и II степени. Его имя носит Пестречинская школа №1.
Вручение звания состоится в торжественной обстановке, когда участвующий сейчас в специальной военной операции Додосов приедет на малую родину, уточнил глава района.