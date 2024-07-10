Герой России Баксиков стал первым лектором акции «Служу Отечеству» в Татарстане

Сегодня, 10 июля, стартовала организованная фондом «Защитники Отечества» и Российским обществом «Знание» всероссийская акция «Служу Отечеству». В Татарстане первым лектором в ее рамках стал Герой России Расим Баксиков, сообщают организаторы мероприятия.

Расим Баксиков окончил Казанское танковое училище. Добровольно принял участие в специальной военной операции. Был одним из членов экипажа танка с позывным «Дед Мороз» (сначала СМИ ошибочно приписали машине позывной «Алеша»), летом прошлого года успешно участвовавшего в отражении наступления украинских сил. Все члены экипажа стали Героями России. Звезду Героя Баксиков получил из рук Президента РФ Владимира Путина.

Организаторы акции «Служу Отечеству» планируют сделать так, чтобы молодежь из первых уст узнала о поступках бойцов, а ветераны спецоперации объяснили, почему они отправились на нее. «Сегодняшние герои смогут поделиться личным примером служения своей стране и сохранения ее истории и традиций», — убеждены инициаторы мероприятия.

Предусмотрены такие форматы, как проведение ветеранами специальной военной операции лекций в рамках проекта «Знание и Герои», уроков мужества в детских летних лагерях, а также иных событий. Уже определены лекторы в регионах России, среди которых есть и известные военные корреспонденты.

«Сейчас формируется совершенно новая система патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто встал на защиту интересов России. Ветераны СВО как никто другие могут донести до юных ребят правду о подвиге, о Родине, о мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за работу», — заявила заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В рамках акции Обществом «Знание» созданы методические материалы, проводится обучение спикеров. Разработан стандартный план занятия, структура презентации, собраны ответы на самые частые вопросы, подготовлены материалы с описанием особенностей восприятия каждой возрастной группой.

«Акция „Служу Отечеству“ — это уникальная возможность для молодого поколения встретиться с героями, которые прямо сейчас своей самоотверженностью пишут великую историю нашей Родины. Такие встречи дадут возможность ребятам глубже понять значимость патриотизма и гражданской ответственности, вдохновиться подвигами реальных людей, которые заслуживают признания и вечной памяти. И наша общая задача — сделать так, чтобы эта память связывала все поколения россиян. Планируем, что в рамках акции пройдут более тысячи лекций, мастер-классов с ветеранами СВО и военными журналистами», — поделился своим видением перспектив генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В настоящее время для участия во всероссийской акции уже зарегистрировались 100 новых лекторов. Предполагается, что к концу акции в сентябре этого года их количество вырастет до 300 человек. Всего в этом году фонд «Защитники Отечества» собирается вовлечь в свои проекты более одного миллиона молодых людей.