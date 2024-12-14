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Герой России Баксиков: Поддержку участников СВО я ощущаю на себе
Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков сообщил «Татар-информу», что ощущает на себе поддержку участников СВО, о которой сказал Президент России Владимир Путин на пленарном съезде партии «Единая России» в Москве.
«Нас поддерживают, я это чувствую и вижу на практике. Конкретно на себе ощущаю», – сказал Баксиков.
Он как представитель Татарстана также принял участие в XXII съезде партии «Единая Россия», на котором помимо Путина выступил и председатель партии, замглава Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Команда сильная. "Единая Россия" — это прямо мощь. Политическая, жизненная мощь. Не даст потеряться, сойти с истинного пути. Все, что Владимир Владимирович сказал — это уже практика», — подытожил Баксиков.
Выступление Президента России для «Татар-информа» также прокомментировал и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
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