Герой России Баксиков: Поддержку участников СВО я ощущаю на себе

Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков сообщил «Татар-информу», что ощущает на себе поддержку участников СВО, о которой сказал Президент России Владимир Путин на пленарном съезде партии «Единая России» в Москве.

«Нас поддерживают, я это чувствую и вижу на практике. Конкретно на себе ощущаю», – сказал Баксиков.

Он как представитель Татарстана также принял участие в XXII съезде партии «Единая Россия», на котором помимо Путина выступил и председатель партии, замглава Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Команда сильная. "Единая Россия" — это прямо мощь. Политическая, жизненная мощь. Не даст потеряться, сойти с истинного пути. Все, что Владимир Владимирович сказал — это уже практика», — подытожил Баксиков.

Выступление Президента России для «Татар-информа» также прокомментировал и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.