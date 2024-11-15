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В Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет
Представители комитета Госдумы по делам СНГ внесли в палату парламента законопроект, устанавливающий обязанность приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Этот документ уже доступен в базе данных Думы.
По предложению законопроекта планируется внести изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации».
«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», – указано в документе.
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