В Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет

Представители комитета Госдумы по делам СНГ внесли в палату парламента законопроект, устанавливающий обязанность приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Этот документ уже доступен в базе данных Думы.

По предложению законопроекта планируется внести изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации».

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», – указано в документе.