Президент Владимир Путин является очень сильным лидером, у которого много сторонников, на него надеются граждане, служащие в Вооруженных силах страны. Об этом Герой России Расим Баксиков сказал на встрече с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.

«На федеральном уровне другой кандидатуры (по крайней мере я) не вижу, и многие со мной согласятся не только в Татарстане, но и по всей России. Я знаю, поскольку служил в Приморье. Там много сторонников Владимира Владимировича. Что касается бойцов, они надеются на Владимира Владимировича, это эталон для них, потому что это Верховный [Главнокомандующий ВС] – это во-первых, во-вторых, очень сильный лидер», — сказал он.

Герой России поблагодарил также поблагодарил руководство республики за реализацию различных проектов, благодаря которым татарстанцы имеют возможность воплощать в жизнь мечты и жить так, как им хочется.

Встречу с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина провел Раис РТ Рустам Минниханов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).