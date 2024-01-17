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Герой России Баксиков: Бойцы надеются на Владимира Путина, он для них эталон лидера
Президент Владимир Путин является очень сильным лидером, у которого много сторонников, на него надеются граждане, служащие в Вооруженных силах страны. Об этом Герой России Расим Баксиков сказал на встрече с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.
«На федеральном уровне другой кандидатуры (по крайней мере я) не вижу, и многие со мной согласятся не только в Татарстане, но и по всей России. Я знаю, поскольку служил в Приморье. Там много сторонников Владимира Владимировича. Что касается бойцов, они надеются на Владимира Владимировича, это эталон для них, потому что это Верховный [Главнокомандующий ВС] – это во-первых, во-вторых, очень сильный лидер», — сказал он.
Герой России поблагодарил также поблагодарил руководство республики за реализацию различных проектов, благодаря которым татарстанцы имеют возможность воплощать в жизнь мечты и жить так, как им хочется.
Встречу с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина провел Раис РТ Рустам Минниханов.
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