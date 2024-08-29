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Герой РФ Сайфуллин: Если Бог сделал тебя мужчиной, отвечай за свои слова и поступки
В Казани активисты молодежных организаций встретились с Героем России Рустамом Сайфуллиным. Накануне он поделился своим опытом и поведал молодым людям о том, каким должен быть настоящий мужчина.
Сайфуллин обратился к собравшимся юношам с наставлением: «Если Бог сделал тебя мужчиной, ты должен отвечать за свои слова и поступки. Сказал слово – выполни. Не можешь выполнить – нечего болтать, воздух сотрясать».
Ранее мы рассказывали, что Рустам Сайфуллин был дважды ранен в ходе специальной военной операции: сначала на Черниговском направлении, а затем — в Донбассе. Герой России отметил, что стержень должен быть у каждого человека. Также Рустам Сайфуллин напомнил собравшейся молодежи о том, как важно сохранять трезвый ум и не поддаваться внушению.
«Почему мы сейчас с вами проводим беседы? Потому что сейчас вербуют молодежь и детей. Я напоминаю, что статья за терроризм — самая серьезная в нашей стране. Никто не будет смотреть на ваш возраст, а слезы мамы вам не помогут», — напомнил Герой России.
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