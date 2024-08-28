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Герой России Рустам Сайфуллин: Машину, дом, квартиру купить можно, а семью — нет
В Казани активисты молодежных организаций встретились с Героем России Рустамом Сайфуллиным. На собственном примере он рассказал о своем понимании семейных ценностей.
«Вот я лежу в госпитале, ног нет. Полгода я просто лежал, десять месяцев не мылся, пережил 14 операций. Что мне сидеть и плакать? От этого ноги ведь не вырастут. Я - отец троих детей. Машину, дом, квартиру можно купить, а семью — нет. Ваша задача — создать семью», — сказал он представителям молодежи.
Рустам Сайфуллин был дважды ранен в ходе специальной военной операции: сначала на Черниговском направлении, а затем — в Донбассе.
«Я был ранен 10 мая. У нас все трое детей — школьники. Моя жена отвезла детей к родителям и приехала ко мне в больницу. До конца августа она была со мной. У меня по две-три операции в неделю, все делали под общим наркозом. Когда отходишь от наркоза, не нужны ни деньги, ни медали, просто чтобы кто-то гладил по лицу. Вот тогда хочется жить. Семья — понятие священное», — убежден он.
Сейчас семья Сайфуллиных проживает в Тюмени. «Это был 12-й по счету наш переезд. Между переездами родились трое детей. Старшая дочь родилась в Ставропольском крае, вторая дочь — когда я служил в Чечне, сын родился во Владикавказе», — отметил военный.
Супруга Наталья рассказала историю их знакомства. Это произошло в Чечне. «Я тоже военнослужащий, работала в финансовой службе. Как и все военнослужащие, мы тоже должны были проходить военную подготовку, учились стрелять из окопа. На одном из учений Рустам был руководителем. Мы познакомились в окопе. Я стреляла из автомата, а он глазами стрелял в мою сторону», — поделилась воспоминаниями жена Героя РФ.
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