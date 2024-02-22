Герой РФ Расим Баксиков попросил Путина поздравить танковое училище со 105-летием

Расим Баксиков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во время церемонии открытия медобъектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО «Сибур Холдинг» уроженец Татарстана и Герой России Расим Баксиков попросил Владимира Путина поздравить танковое училище Казани со 105-летием, сообщает РИА Новости.

«С удовольствием это делаю. Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей. Поэтому училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации», – ответил Путин.

Президент подчеркнул, что выпускники этого училища проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции.

Напомним, сегодня юбилей основания танкового училища в Казани. Больше века здесь готовят офицеров-танкистов, защитников Отечества, которые являются настоящей гордостью нашей страны. Читайте подробнее о праздновании в материале «Татар-информа».