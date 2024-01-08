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Общество 8 января 2024 11:11

Герой РФ Баксиков: «Татарстан активно поддерживает выдвижение Путина в Президенты»

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Герой РФ Баксиков: «Татарстан активно поддерживает выдвижение Путина в Президенты»
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Жители Татарстана активно поддерживают выдвижение кандидатуры Владимира Путина в Президенты РФ, заявил Герой России, танкист с позывным «Монолит» Расим Баксиков.

«На данный момент волонтерами, активистами „Единой России“, народным фронтом удалось собрать большое, количество подписей в его поддержку. И на данный момент эта работа продолжается. Сегодня привезли первую партию подписей в Центральный штаб», — цитирует Баксикова корреспондент «Татар-информа».

Баксиков подчеркнул, что страна прожолжает развиваться и нуждается в сильном лидере. «Кто-то должен этим заниматься. Собственно, с 2000-ого года Владимир Владимирович Путин работает и еще не закончил», — подчеркнул Герой РФ.

Напомним, сегодня в Москве проходит передача подписных листов от Республики Татарстан в поддержку кандидатуры действующего Президента РФ Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

#выборы президента России #Владимир Путин #сбор подписей
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