Герой РФ Алексей Кораблев: Всегда поддерживал и поддерживаю действия российской армии

Решение Президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе было правильным и смогло предотвратить военную угрозу для России. Таким мнением с «Татар-информом» поделился уроженец Чистополя, Герой Российской Федерации Алексей Кораблев.

«Я как ветеран боевых действий знаю, что военные действия — это страшная вещь, хотелось бы всем добра и мира, однако западные страны поставили нас в такую ситуацию, что другого выхода не было, и терпеть это наша страна не могла, не должна и не будет. Особенно после того, как Минобороны опубликовало документы о секретных биолабораториях США на Украине, становится очевидным, как далеко могло это все зайти. Президент России принял правильное решение», — подчеркнул собеседник агентства.

Алексей Кораблев подчеркнул, что всегда поддерживал и поддерживает действия российской армии.

«Поддерживаю проведение спецоперации на Донбассе и то, что наши войска зашли на территорию Украины и начали уничтожать нацистские батальоны. Надеюсь, удастся закончить то, что не завершили наши деды в 1945-м. Да, конечно, это большая утрата, что мы теряем ребят. Вот земляка моего привезли, погиб на Украине. Мы с Семеном Соловьевым из одного села, росли вместе», — отметил Герой России.

Он посоветовал людям сохранять спокойствие, отметив, что тревожность присуща всем, особенно в непростое время. «На всю жизнь не закупишься, а создавать ажиотаж и ввергать в панику других людей не стоит», — посоветовал Алексей Кораблев.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.