Герой на фронте и в тылу: ветеран СВО выступил на соревнованиях в Богатых Сабах

Ветеран специальной военной операции Сергей Крайнов из села Мамыково Нурлатского района Татарстана принял участие в республиканских соревнованиях по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Турнир прошел в Богатых Сабах, за победу в нем боролись более 40 спортсменов из семи муниципалитетов республики. Сергей Крайнов достойно выступил на соревнованиях.

Как рассказал ветеран, в результате тяжелого ранения во время выполнения одной из боевых задач он остался без ноги. Но это не стало поводом, чтобы расстаться со спортом. Крайнов не только возобновил ежедневные тренировки в местном спортзале, но и благодаря своему стремлению к новым победам стал примером для сельской молодежи.

Сами же соревнования, по словам Сергея Крайнова, стали поводом для общения с ветеранами спецоперации из других районов республики, обсуждения дальнейших планов и идей.

«В Богатых Сабах нас тепло приняли, всё было торжественно. Мы с остальными бойцами оказались в центре внимания, конечно, было очень приятно», – поделился он.

Первые две партии нурлатец выиграл всухую со счетом 3:0, еще в двух немного уступил соперникам. В итоге удостоился призового места.

«Ветераны СВО проявили невероятное мужество и настойчивость, вновь подтверждая, что спорт способен объединять. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства, силу духа. Это мероприятие стало ярким примером мужества и стойкости, вдохновляя многих продолжать заниматься спортом», – отметила координатор Фонда «Защитники Отечества» в Нурлате Татьяна Ахметзянова.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.