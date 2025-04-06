Герои из Татарстана: генерал-полковник Василий Гордов

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80 лет назад, 6 апреля 1945 года «за умелое руководство войсками и проявленные при этом мужество и героизм» звания Героя Советского Союза был удостоен генерал-полковник Василий Гордов, уроженец Мензелинского района Татарстана.

В самом начале войны Гордов возглавлял штаб 21-й армии, в августе 1941 года был назначен командующим 21-й армией Брянского фронта, а затем командующим 1-й резервной армией

В июле-августе 1942 года Гордов командовал войсками Сталинградского фронта. Затем был переведен в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего. С октября 1942 года – командующий 33-й армией Западного фронта.

В 1943 году его армия участвовала в Ржевско-Вяземской, Смоленской, Оршанской и Витебской наступательных операциях.

В апреле 1944 года Гордова назначили командующим 3-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта. Он принимал участие в Львовско-Сандомирской и Сандомирско-Силезской наступательных операциях, а также в битвах за Сандомирский плацдарм. В ходе Верхнесилезской наступательной операции 3-й гвардейской армии удалось прорвать оборону вермахта и разгромить врага у города Кельце.

В апреле—мае 1945 года армия, возглавляемая Гордовым, участвовала в Берлинской и Пражской наступательных операциях.

Всего за весь период войны Гордов упоминался 15 раз в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Помимо «Золотой Звезды», он также был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова, орденами Кутузова I степени и Красной Звезды, а также медалями. Наряду с советскими он имел и чехословацкие награды: орден Белого Льва «За Победу» I степени и Военный крест.

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды ветеранам ВОВ. Он отметил, что в современном облике России есть огромная доля каждого из ветеранов войны.