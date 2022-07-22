Германия сочла нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор

«Газпром» сегодня вновь попросил предоставить документы для вывоза турбины от газопровода «Северный поток» в Россию. Условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя, подчеркнули в корпорации.

«Газпром» уже неоднократно обращался к компании Siemens, которой было отправлено оборудование на ремонт, однако так и не получил газотурбинный двигатель для станции «Портовая». Прокачка газа по «Северному потоку» из-за недостатка оборудования не превышает 40% от возможной мощности.

При этом Германский энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа. При этом руководство немецкого концерна подчеркивает, что до этого момента российская корпорация была долгосрочным и надежным партнером», передает ТАСС.

После снижения на 60% поставок российского газа компания была вынуждена закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, серьезно превышающим установленные в контракте с «Газпромом». В данный момент турбина находится в Германии. Обвинения России в том, что она не дает разрешение на ввоз турбины для «Северного потока» в Кремле сегодня назвали «абсурдом» и «глупостью».