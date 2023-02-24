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Германия передаст Украине еще четыре танка Leopard 2
Власти Германии решили поставить Украине еще четыре основных боевых танка Leopard 2A6 из запасов Бундесвера в дополнение к 14 обещанным ранее. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ в своем Twitter’е.
«Министр обороны Германии [Борис] Писториус принял решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2A6 из запасов Вооруженных сил ФРГ», — отмечают в немецком военном ведомстве.
Таким образом, 18 боевых машин из Германии вместе с танками Leopard 2A6 из Португалии и Швеции позволяет укомплектовать один танковый батальон по украинским штатам (31 танк), пояснили в Минобороны ФРГ.
Сегодня министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил на пресс-конференции, что Правительство королевства отправит на Украину около десяти танков Leopard 2. Португалия прежде обещала отправить Киеву три танка Leopard 2A6.
До этого стало известно, что первые переданные Польшей такни Leopard 2 A4 уже находятся на территории Украины.
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