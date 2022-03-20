Германия договорилась с Катаром о кооперации в энергетике, включая поставки СПГ

Германия и Катар договорились о кооперации в сфере энергетики, которая в будущем предусматривает возможность поставок в ФРГ сжиженного природного газа. Соответствующую договоренность заключил немецкий министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани на переговорах в Дохе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.

Хабек заявил в столице Катара, что соглашение предусматривает «долгосрочное энергетическое партнерство». Теперь уже немецкие компании должны заключить конкретные соглашения о поставках сжиженного газа.

По словам немецкого министра, партнерство означает, что «в лучшем случае Германия получает контрактные гарантии того, что что-то может быть поставлено с расширением европейской и, прежде всего, германской инфраструктуры».

Расширение инфраструктуры предусматривает в том числе создание отсутствующих до сих пор в ФРГ терминалов СПГ, которые теперь должны быть возведены как можно быстрее. Контракты планируется составить таким образом, чтобы поставки начались сразу после завершения строительства терминалов.

Если пока более 50% природного газа, потребляемого в Германии, поступало из России, то в будущем на каждый регион, по мнению Хабека, будет приходиться максимум от 10 до 20% объема импорта, чтобы его можно было заменить в случае отказа поставщика.

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