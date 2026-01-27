Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступать на всех направлениях

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: kremlin.ru

Российские войска продолжают наступать на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время инспекционной поездки в зону ответственности группировки войск «Запад», сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях», – поделился своей оценкой ситуации военачальник.

По словам Герасимова, с начала января Вооруженные силы РФ заняли более 500 кв. километров территории и установили контроль над 17 населенными пунктами.

В военном ведомстве заметили, что начальник Генштаба заслушал доклады командующего группировкой «Запад» генерал-полковника Сергея Кузовлева, а также командующих объединениями и командиров соединений.

Герасимов, подводя итоги совещания, «отметил успехи группировки войск «Запад» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», добавили в Министерстве обороны.