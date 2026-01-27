Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступать на всех направлениях
Российские войска продолжают наступать на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время инспекционной поездки в зону ответственности группировки войск «Запад», сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях», – поделился своей оценкой ситуации военачальник.
По словам Герасимова, с начала января Вооруженные силы РФ заняли более 500 кв. километров территории и установили контроль над 17 населенными пунктами.
В военном ведомстве заметили, что начальник Генштаба заслушал доклады командующего группировкой «Запад» генерал-полковника Сергея Кузовлева, а также командующих объединениями и командиров соединений.
Герасимов, подводя итоги совещания, «отметил успехи группировки войск «Запад» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», добавили в Министерстве обороны.