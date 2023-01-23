Герасимов: Современная Россия не знала такой интенсивности военных действий

Современная Россия ранее не сталкивалась с таким уровнем и интенсивностью боевых действий, как в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в интервью изданию aif.ru.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — поделился военачальник своим пониманием военно-политической обстановки.

Герасимов также заверил, что сейчас личный состав руководимого им Генштаба «принимает все меры по достижению целей» специальной военной операции, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным, а также по обеспечению военной безопасности страны с учетом существующих военных угроз.

Недавно, 11 января, Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции, о чем сообщал «Татар-информ».