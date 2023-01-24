Герасимов назвал использование Украины для гибридной войны одной из главных угроз РФ

Стремление НАТО расшириться и использование Украины для ведения гибридной войны являются угрозами для военной безопасности России. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в интервью изданию aif.ru.

Военачальник пояснил, что утверждаемый Президентом России план строительства и развития Вооруженных сил может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности страны.

«На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — поделился своим пониманием обстановки начальник Генштаба.

Герасимов также добавил, что для нейтрализации этих угроз высшее руководство страны поставило задачу скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. «Его параметры одобрены Верховным главнокомандующим [Владимиром Путиным] на расширенном заседании коллегии министерства обороны», — напомнил он.

Недавно, 11 января, Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции, о чем сообщал «Татар-информ».