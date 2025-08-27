Геофизик Шебалин оценил вероятность землетрясений в регионах России

Землетрясения могут произойти в регионах России, но они никак не связаны с произошедшим в Дагестане. Землетрясение, которое произошло в Дагестане, не распространится на другие российские города и регионы, сообщил «Татар-информу» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошли два землетрясения. Первое из них зафиксировали в 22:33 по московскому времени, магнитуда составила 6,0. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагается приблизительно в 50 км от Дербента и в 29 км от Избербаша. Спустя час, в 23:33, произошло повторное землетрясение с эпицентром в 88 км от Махачкалы.

«Нет, на другие регионы землетрясение не распространится. Могут происходить землетрясения в каких-то других местах, но они не связаны с произошедшим в Дагестане», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что землетрясения не произойдут и в Каспийске, Дербенте, Избербаше и Хасавюрте, где жители ощущали толчки после произошедшего в Дагестане.

По словам Шебалина, толчки могут ощущаться на определенном расстоянии от эпицентра землетрясения, но это не значит, что они могут распространиться на другие регионы.