Происшествия 27 августа 2025 00:21

В Дагестане произошло два сильных землетрясения

На территории Дагестана зафиксировано несколько землетрясений. Толчки почувствовали жители Каспийска, Дербента, Избербаша и Хасавюрта.

Первое из них произошло в 22:33 по московскому времени, магнитуда составила 6,0. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр располагается приблизительно в 50 км от Дербента и в 29 км от Избербаша. Землетрясение также ощутили в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане и Грузии.

Спустя час, в 23:33 произошло повторное землетрясение с эпицентром в 88 км от Махачкалы. Толчки ощущали также в Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане и Иране.

#землетрясение #Дагестан #Северный Кавказ
