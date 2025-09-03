В КФУ рассказали, как движение литосферных плит влияет на Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за движения литосферных плит Казань смещается к северо-востоку более чем на 3 сантиметра в год. Об этом рассказал проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского федерального университета, геофизик Данис Нургалиев, сообщает пресс-служба вуза.

«Движущая Аравийская плита давит на Восточно-Европейскую платформу, на которой расположена Казань, благодаря чему столица Татарстана «едет» со скоростью более 3 сантиметров в год на северо-восток. За 100 лет мы переместимся на три метра, а за миллионы – на сотни километров», – отметил исследователь.

Ученый также напомнил, как на протяжении истории Земли менялись очертания материков. Малые континенты объединились в суперконтинент Пангею, который затем разделился на два, Лавразию и Гондвану, а те в свою очередь потом раскололись на более мелкие.

«Один процесс «сбора и разбора» континентов происходит примерно за 200 миллионов лет. Сейчас Атлантика, например, «разъезжается», а в Тихом океане, наоборот, части суши «съезжаются», – пояснил геофизик.