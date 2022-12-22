Генштаб РФ: НАТО повышает напряженность на линии соприкосновения с Россией

Действия НАТО повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, США рассматривают альянс как инструмент защиты своих интересов в глобальном масштабе в ущерб безопасности европейских стран.

«Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов. Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО», – сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Тезисы выступления главы Генштаба опубликовало Минобороны РФ.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО активно работает над массовым увеличением производства вооружений для усиления собственной обороны и оказания поддержки Украине – об этом он написал в статье для газеты Financial Times.

Напомним, ранее Герасимов также сообщил, что протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, а усилия Вооруженных сил России сосредоточены на освобождении ДНР.