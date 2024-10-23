Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В международном аэропорту «Казань» им. Тукая господина Гутерриша встретил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

По традиции гость попробовал угощения, в том числе национальный чач-чак.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа и Монголии.

фото: пресс-служба Госсовета РТ