Генсек Столтенберг в ответ России заявил, что НАТО оставит двери открытыми

Генсек Йенс Столтенберг в ответ на предложения России по обязательству о нерасширении НАТО заявил, что двери альянса останутся открытыми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия настаивает на нерасширении НАТО ни на какую страну... Наше послание будет, что двери НАТО останутся открытыми», — сказал Столтенберг по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии в Брюсселе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что НАТО усилит присутствие в Восточной Европе из-за «наращивания сил России на Украине».