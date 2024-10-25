Генсек ШОС Чжан Мин восхитился Казанью

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин во время церемонии встречи в аэропорту Казани.

Фото: © Екатерина Чеснокова, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Казань – очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой. В нем в мире и согласии сосуществуют мировые религии. Такое мнение выразил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на полях саммита БРИКС.

«Я никогда раньше не был в Казани, это мой первый раз. Превзойдя ожидания, несмотря на то, что Казань небольшой город, она оказалась очень красивой и чистой, город производит сильное впечатление, особенно его многовековая история», – приводит его слова РИА Новости.

Отдельно он остановился на Казанском федеральном университете. Чжан Мин назвал КФУ выдающимся учебным заведением, где проходили обучение блистательные деятели.

«В этом учебном заведении учился Владимир Ленин, а также Лев Толстой. Среди выпускников Казанского университета было как минимум семь лауреатов Нобелевской премии», – добавил генсек ШОС.

Казань принимала XVI саммит БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли представители более чем 30 государств, более 20 из них были представлены на высшем уровне.