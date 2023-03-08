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Политика 8 марта 2023 11:26

Генсек ООН прибыл в Киев

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На Украину прибыл с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом со ссылкой на его представителя сообщает РИА Новости.

В планах Гутерреша — встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсуждение зерновой сделки.

«Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы», — отмечается в сообщении.

Ранее Reuters сообщал, что Киев ведет обсуждение о продлении и расширении зерновой сделки. Украинские власти ожидают, что инициатива будет действовать еще год и что в нее вовлекут порты Николаева.

#зерно #Украина
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