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Генсек ООН прибыл в Киев
На Украину прибыл с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом со ссылкой на его представителя сообщает РИА Новости.
В планах Гутерреша — встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсуждение зерновой сделки.
«Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы», — отмечается в сообщении.
Ранее Reuters сообщал, что Киев ведет обсуждение о продлении и расширении зерновой сделки. Украинские власти ожидают, что инициатива будет действовать еще год и что в нее вовлекут порты Николаева.
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