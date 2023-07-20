Генсек ООН осудил удары России по объектам в украинских портах

Фото: официальный сайт ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удары, нанесенные Россией по объектам в украинских портах, в том числе в Одессе. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что удары по объектам в портах Украины стали ответом на теракт на Крымском мосту, совершенный Киевом. В Одессе, по которой ударили ВС РФ, по данным Минобороны, производились и хранились боевые беспилотные катера.

В то же время в ООН утверждают, что эти удары якобы противоречат обязательствам России по взаимопониманию с организацией. Это касается пункта по «беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной», а также «разрушения гражданской инфраструктуры».