Генсек ООН: «Ничто из того, что я видел в России, не может сравниться с Татарстаном»

Фото: сайт Госсовета РТ

Сегодня в Казани состоялся деловой завтрак с участием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и членов официальной делегации ООН. Участие в мероприятии, которое состоялось в рамках саммита БРИКС, также приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, руководитель Торгово-промышленной палаты республики Шамиль Агеев, представители деловых кругов, духовенства и общественности, сообщили в пресс-службе Госсовета.

Мухаметшин поприветствовал членов делегации ООН и участников саммита БРИКС от имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства республики. Глава парламента отметил, что решение Президента России и руководства страны провести масштабный саммит БРИКС в Казани говорит о большом доверии к Татарстану. Он также рассказал, что многие участники и гости саммита приехали с большим желанием и признательны за гостеприимство. Безусловно, практически все отметили тот межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, которым так славится Татарстан, где проживают представители 175 национальностей.

В республике, по словам Мухаметшина, активно работает Ассамблея народов Татарстана, объединяющая национально-культурные автономии республики. Именно межнациональный мир и согласие служат фундаментом социально-экономических успехов, уверен спикер Госсовета.

Глава парламента напомнил, что рост ВРП по итогам года составил более 3,5%. Особое внимание, как отметил Мухаметшин, сегодня уделяется работе с молодежью, в том числе с иностранными студентами. В настоящее время в республике обучается более 22 тыс. студентов из разных стран мира.

«Думаю, все те, кто побывал на XVI саммите БРИКС, останутся добрыми друзьями, налаженные связи станут крепче, а сама организация БРИКС станет партнером Организации Объединенных Наций в целях мира, согласия и развития», - заключил спикер Госсовета.

Гутерриш поблагодарил Казань за гостеприимство.

«Мой первый визит в Россию, тогда еще Советский Союз, состоялся в 1975 году, практически 50 лет назад, - рассказал он, - за эти годы я посетил многие регионы вашей страны, но ничто из того, что я видел в России, не может сравниться с Татарстаном».

По его словам, успех Татарстана базируется на «золотом треугольнике» республики. Первый угол которого – история, культура и традиции. «Только тот, кто чтит свою богатую культуру и традиции, знает, как идти к будущему», – подчеркнул Генсек ООН. Второй угол «золотого треугольника» Татарстана – это единство в разнообразии, которое приводит к гармоничному развитию. «Здесь фантастическое единство в разнообразии», – подчеркнул руководитель международной организации. И третье важное качество республики – инновации и стремление к развитию. «У вас прекрасное прошлое, но смотрите вы в будущее, – отметил Гутерриш, – и важно, что вы инвестируете не только в современные технологии, но, самое главное, – в людей».