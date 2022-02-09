Генсек ООН назвал вакцинное неравенство большой моральной ошибкой современности

Вакцинное неравенство — это самая большая ошибка нашего времени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Выступая перед участниками мероприятия по сбору средств для программы ACT-Accelerator, он заявил, что мир сможет решить эту проблему только совместными усилиями, при помощи финансирования от более богатых стран.

«Неравенство в распределении вакцин является самой большой моральной ошибкой нашего времени. Но хорошая новость заключается в том, что недавний прогресс показывает, что мы можем достичь желаемого, если объединим ресурсы», — цитирует его РИА Новости.

Гутерреш заявил, что при слаженных действиях миру удастся «увидеть завершение пандемии» уже в этом году.

Ранее ВОЗ призвала богатые страны выделить еще 16 млрд долларов на тесты, вакцины и средства защиты от Covid-19 для бедных государств.