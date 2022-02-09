ВОЗ: Богатые страны должны выделить 16 млрд долларов на тесты и вакцины для бедных

Богатые страны должны помочь в обеспечении бедных государств вакцинами, тестами и средствами защиты от коронавируса. На эти цели они должны выделить дополнительно 16 млрд долларов, заявила ВОЗ.

По данным организации, дополнительное финансирование необходимо для программы ACT-Accelerator, которая помогает в обеспечении бедных стран необходимыми средствами для борьбы с пандемией.

«Поскольку значительная часть населения планеты все еще не может пройти вакцинацию, тестирование или лечение, правительствам срочно требуется 16 миллиардов долларов США в виде грантов для финансирования работы агентств ACT-Accelerator. Эти инвестиции позволят им закупить необходимые средства для борьбы с Covid-19 и предоставить их странам с низким и средним уровнем дохода», — отмечается в заявлении ВОЗ, приведенном РИА Новости.

Предполагается, что на эти средства будет создан запас вакцин для бедных стран, состоящий из 600 млн доз, приобретено 700 млн тестов и препаратов от коронавируса. 1,7 млн медиков получат индивидуальные средства защиты.